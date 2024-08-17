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В Курской области оценили влияние разрушения моста через реку Сейм на эвакуацию

Глава Глушковского района: разрушение моста через реку Сейм не мешает эвакуации

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РИА Новости

Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев заявил, что разрушение моста через реку Сейм не мешает эвакуации жителей местных населенных пунктов. Об этом пишет ТАСС.

По словам чиновника, из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по переправе процесс вывоза граждан в безопасные места действительно осложнился. Тем не менее эвакуация продолжается.

«У нас есть другие варианты по эвакуации жителей, которые хотят выехать», — уточнил Золотарев.

16 августа советник исполняющего обязанности губернатора Курской области Роман Алехин сообщил, что украинские солдаты атаковали мост через реку Сейм. В результате удара переправа оказалась уничтожена.

Новостное агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры заявило, что в связи с разрушением моста часть Глушковского района была отрезана от эвакуации наземным способом. Речь идет о 30 населенных пунктах, включая Теткино и Волфино.

Позже ситуацию прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Как она сказала, бойцы ВСУ могли ударить по переправе при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее в сети появилось видео с последствиями удара ВСУ по мосту через реку Сейм в Курской области.

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