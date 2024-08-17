Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат участника нападения на «Крокус» просил суд отпустить его

Адвокат террориста Файзова просил суд отпустить его по состоянию здоровья

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Защита участника нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова просила суд отпустить его из СИЗО из-за плохого состояния здоровья. Об этом пишет ТАСС.

«Судом не принято во внимание состояние здоровья Файзова М. З., не принято во внимание, что Файзов передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении», — говорится в документе.

Адвокат Файзова просил суд отменить меру пресечения в виде заключения под стражу на иную, не связанную с лишением свободы.

Суд же решил, что у обвиняемого нет медицинских противопоказаний против нахождения в СИЗО.

Всем фигурантом дела о теракте в концертном зале продлили меру пресечения до 22 ноября.

Известно, что обвиняемый в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов ранее работал в барбершопе в Иваново. Для общения с судом ему потребовался переводчик.

Ранее в деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами