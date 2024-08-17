Адвокат участника нападения на «Крокус» просил суд отпустить его

Защита участника нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова просила суд отпустить его из СИЗО из-за плохого состояния здоровья. Об этом пишет ТАСС.

«Судом не принято во внимание состояние здоровья Файзова М. З., не принято во внимание, что Файзов передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении», — говорится в документе.

Адвокат Файзова просил суд отменить меру пресечения в виде заключения под стражу на иную, не связанную с лишением свободы.

Суд же решил, что у обвиняемого нет медицинских противопоказаний против нахождения в СИЗО.

Всем фигурантом дела о теракте в концертном зале продлили меру пресечения до 22 ноября.

Известно, что обвиняемый в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов ранее работал в барбершопе в Иваново. Для общения с судом ему потребовался переводчик.

Ранее в деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель.