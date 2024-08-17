«Росатом» выразил обеспокоенность сигналами о подготовке ВСУ провокаций против АЭС

Количество сообщений и сигналов о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) провокаций в отношении Курской и Запорожской атомных электростанций (АЭС) кратно выросло за последние сутки. Об этом сообщается в заявлении на сайте «Росатома».

«Появилась информация о готовящейся провокации со стороны ВСУ в отношении указанных АЭС. За последние сутки количество сообщений и сигналов о подготовке данной провокации увеличилось кратно», — отмечается в тексте.

17 августа состоялся очередной телефонный разговор между гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили ситуацию вокруг российских АЭС. В ходе беседы Лихачев пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов, чтобы лично оценить ситуацию вокруг станции.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Россия с надлежащей серьезностью оценивает информацию о подготовке Украины к нанесению удара по Курской АЭС. Цель данной провокации ВСУ заключается в том, чтобы обвинить РФ в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины, отметили в оборонном ведомстве. Министерство пообещало «жесткие ответные военные меры» в случае реализации этих преступных планов.

Ранее в Госдуме потребовали от Совбеза ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС.