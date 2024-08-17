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Жители Белгородчины смогут подключаться к любому телефонному оператору

Минцифры: в Белгородской области запущен межсетевой роуминг в связи с ЧС

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Depositphotos

В Белгородской области запущен автоматический межсетевой роуминг в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера, что позволяет гражданам автоматически менять оператора в случае обрыва связи. Об этом сообщило Минцифры в Telegram-канале.

«Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи. Если у абонента пропадет сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент. Это поможет жителям оставаться на связи постоянно», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее подобный режим ведомство ввело и в Курской области.

До этого в Минцифры сообщали о пресечении массированной DDoS-атаки на региональные сервисы Курской области. Отмечалось, что специалисты восстановили работу всех ресурсов.

Ранее в некоторых районах Белгородской области мобильная связь стала бесплатной.

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