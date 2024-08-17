В аэропорту Астаны экстренно сел самолет, следовавший из Токио в Цюрих

Самолет авиакомпании Swissair, направлявшийся из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в международном аэропорту в казахстанской столице. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы воздушной гавани.

Из заявления следует, что речь идет о самолете Boeing 777-300ER с бортовым номером HBJNI.

«В 16:00 (14:00 мск — «Газета.Ru») рейс SWR161, выполнявший полет из Токио в Цюрих <...>, произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы аэропорта, экипаж воздушного судна принял соответствующее решение из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. У 50-летнего мужчины заподозрили инсульт.

В сообщении уточняется, что самолет успешно приземлился, но во время разворота из-за ошибки пилотов Boeing съехал на грунт. На этом фоне на территории воздушной гавани объявили тревогу, чтобы сотрудники аэропорта могли провести аварийно-спасательные работы.

Предварительно, воздушную гавань закрыли на два часа. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных задержках регулярных рейсов.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга из-за задымления в багажном отсеке экстренно сел пассажирский самолет.