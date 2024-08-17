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Глава «Росатома» пригласил гендиректора МАГАТЭ на Курскую АЭС

Глава «Росатома» пригласил главу МАГАТЭ посетить Курскую АЭС для оценки ситуации

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Управление коммуникаций Курской АЭС

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в ходе телефонного разговора пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.

В сообщении говорится, что 17 августа состоялся очередной телефонный разговор Лихачева и Гросси – предыдущие консультации прошли 9 августа. Ключевой темой разговора стала ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС.

В ходе разговора Лихачев подчеркнул, что ситуация вокруг этих станций продолжает ухудшаться.

Сегодня исполняющий обязанности постпреда Москвы при международных организациях в Вене Роман Устинов отметил, что вопрос о встрече генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с российской стороной находится на стадии проработки. По словам дипломата, в последнее время назрела необходимость подобной встречи.

До этого украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на дорогу, идущую вдоль энергетических блоков ЗАЭС с внешней стороны периметра. Об инциденте немедленно оповестили находящихся на объекте инспекторов МАГАТЭ.

Ранее глава «Росатома» объяснил значение удара ВСУ по градирне ЗАЭС.

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