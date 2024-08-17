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Журналист «РЕН ТВ» умер в 44 года

Журналист «РЕН ТВ» Ксензенко умер в 44 года после долгой болезни

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ТРК «Звезда»

Журналист «РЕН ТВ» Евгений Ксензенко умер в 44 года после долгой болезни. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Журналист закончил факультет журналистики МГУ в 1999 году. Работать он начал еще до получения диплома о высшем образовании. С 2001 года он был парламентским корреспондентом телеканала НТВ, а затем выступил автором ряда фильмов из цикла «Профессия-репортер».

Присоединившись к «РЕН ТВ», мужчина переехал в Лондон, оттуда подготовил десятки репортажей для канала. По словам его жены, он несколько лет боролся с тяжелой болезнью. Коллеги Евгения отметили, что недуг не помешал ему оставаться жизнерадостным человеком и много путешествовать.

Ранее суд отказался снять статус иноагента с журналиста Ильи Барабанова (признан в РФ иностранным агентом).

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