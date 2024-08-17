Синоптик предупредил о погодных аномалиях в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT, что самым холодным регионом сейчас стала Магаданская область.

По его словам, местами в регионе наблюдаются заморозки. Некоторе время они останутся, а ночью температура может падать до нуля градусов. Однако позде можно ждать потепления.

Вильфанд отметил, что наиболее жаркая погода ожидается на юге Центрального федерального округа. Например, в Липецкой, Воронежской, Тульской и Белгородской областях в субботу и воскресенье будет около +30 °С и до +32 °С. В начале следующей недели температура может достигать +37...+38 °С.

В течение следующей недели температура в Крыму, в Краснодарском крае, в Ростовской области будет достигать +38 °С, а с начала рабочей недели она может подняться еще выше. «Температура воды на черноморском побережье +27...+28 °С, в приморских городах Крыма +26 °С», — отметил он.

Вильфанд отметил, что в Санкт-Петербурге погода возвращается к норме и ожидается снижение температуры.

На юге Красноярского края и в Тыве ожидаются особенно высокие температуры, которые будут снижаться в начале следующей недели. В Тыве воздух прогреется до +38 °С. В Иркутской области в воскресенье будет +30...+32 °С, при этом сохраняется пятый класс пожарной опасности. На Дальнем Востоке и Забайкальском крае температура составит +28...+31 °С, выше нормы на 3—4 градуса.

Ранее синоптик предупредил о подтоплениях на Дальнем Востоке.