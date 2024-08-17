Учительница из Кузбасса перевела мошенникам 2 млн рублей

Жительница Березовского поддалась на уловки телефонных мошенников и лишилась всех накоплений, россиянка поверила, что ее накоплениями могут завладеть неизвестные. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 67-летняя учительница одной из местных школ. Женщина сообщила, что лишилась 2 млн рублей после общения с неизвестными. Как установили полицейские, с женщиной связались неизвестные и сообщили, что ей по ошибке начислили двойную заработную плату.

Незнакомец пояснил, что это произошло из-за действий третьих лиц, и перевел женщину на «следователя», которая занимается данным вопросом. Тот добавил, что дело о финансовой ошибке уже сопровождает специалист банка, и перевел звонок на своего подельника.

Злоумышленники убедили свою жертву, что мошенники получили доступ к ее средствам, чтобы обезопасить свои счета, ей нужно «обнулить» их. Поверив звонившим, женщина обналичила в банке все свои сбережения и перевела их на указанные аферистами счета. Только когда собеседники перестали выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана, и сообщила о произошедшем в полицию. Общий ущерб составил 2 млн рублей, возбуждено дело о мошенничестве.

Ранее пенсионерка оформила кредиты на всю семью и отдала 6,1 млн рублей мошенникам.