В Вологодской области передумали открывать колонию в центре деревни

Власти Череповецкого района Вологодской области отказались от планов открыть колонию в центре деревни Климовское из-за протестов мирных жителей. Об этом сообщает издание Vologda-poisk.ru.

Из почти 2 тыс. жителей поселка 750 подписали петицию против открытия изолированного участка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ), при предприятии в центре деревни, а 200 человек пришли на митинг против этого решения. В итоге власти приняли решение сохранить прежний формат — осужденных будут ежедневно привозить на предприятие на исправительные работы, но пррживать в Климовском они не будут.

До этого сообщалось, что ФСИН закупит хрустальные генеральские погоны на почти полмиллиона рублей.

Среди всех заявок российских спецслужб на сайте госзакупок и органов пока только ФСИН решила заказать оригинальный сувенир.

Ранее осужденный за пытки экс-глава колонии Алексей Агапов вышел на свободу по УДО.