Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В части Тувы введен режим ЧС

МЧС: в Тандинском районе Тувы введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Тандинском районе Тувы введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

В этом единственном муниципалитете активны семь лесных пожаров площадью 497 га. К их тушению привлечены 173 человека и 25 единиц техники. Сотрудники МЧС стараются предотвратить распространение огня на населенный пункт Дурген, для чего задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

До этого из-за сухой погоды на всей территории Тувы ввели режим ЧС в лесах. Тогда неблагоприятная обстановка сложилась в Тандинском, Пий-Хемском и Чеди-Хольском районах.

По данным на 13 августа, в регионе были активны 23 пожара, общая площадь которых составляет около 2 тыс. га. Борьбу с огнем координирует комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Тувы. На помощь местным пожарным в регион собирались прибыть их коллеги из Омской области и Республики Хакасии.

Ранее Роскосмос опубликовал сделанное со спутника фото лесных пожаров в Якутии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами