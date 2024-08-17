В части Тувы введен режим ЧС

В Тандинском районе Тувы введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

В этом единственном муниципалитете активны семь лесных пожаров площадью 497 га. К их тушению привлечены 173 человека и 25 единиц техники. Сотрудники МЧС стараются предотвратить распространение огня на населенный пункт Дурген, для чего задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

До этого из-за сухой погоды на всей территории Тувы ввели режим ЧС в лесах. Тогда неблагоприятная обстановка сложилась в Тандинском, Пий-Хемском и Чеди-Хольском районах.

По данным на 13 августа, в регионе были активны 23 пожара, общая площадь которых составляет около 2 тыс. га. Борьбу с огнем координирует комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Тувы. На помощь местным пожарным в регион собирались прибыть их коллеги из Омской области и Республики Хакасии.

Ранее Роскосмос опубликовал сделанное со спутника фото лесных пожаров в Якутии.