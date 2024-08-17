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В Краматорске зафиксировали взрыв

«Страна.ua»: в промышленной зоне Краматорска произошел взрыв

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Gleb Garanich/Reuters

Взрыв произошел в городе Краматорске, который находится на подконтрольной украинским властям территории Донецкой народной республики. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

По предварительной информации, взрыв зафиксировали на территории промышленной зоны.

«Под удар попал НКМЗ (Новокраматорский машиностроительный завод. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале со ссылкой на городские паблики.

Официальная информация о ситуации в населенном пункте к текущему моменту не поступала.

Утром 17 августа глава назначенной Киевом военной администрации Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры на вверенной ему территории. Кроме того, урон получил один из местных газопроводов. Но чиновник не стал уточнять, о каких именно сооружениях идет речь.

В тот же день журналисты украинского издания «Зеркало недели» рассказали о взрыве в Киевской области. В публикации уточнялось, что в этот момент в регионе работали системы противовоздушной обороны.

Ранее в подполье сообщили об ударе по месту скопления украинских бойцов, которых Киев собирался направить в Курскую область.

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