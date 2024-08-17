В Госдуме напомнили о льготах для сбора детей в школу

Малоимущим семьям с детьми положена помощь при сборах ребенка в школу к 1 сентября. Об этом напомнила депутат Светлана Бессараб в разговоре «Лентой.ру».

«Под нуждающейся семьей понимается та, где среднедушевой доход меньше одного прожиточного минимума. Как правило, такая семья получает единое пособие на каждого ребенка в семье», — пояснила она.

Депутат напомнила о помощи для многодетных семей. Во многих регионах льготы касаются приобретения школьной и спортивной формы для ребенка.

До этого сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект о предоставлении многодетным семьям скидки в размере 50% на оплату обучения в высших учебных заведениях.

Известно, что законодатели хотят предложить семьям, в которых воспитываются трое и более детей, постоянную льготу на оплату высшего образования.

Ранее психолог рассказала россиянам, как правильно подготовить ребенка в школу.