В Ростове задержали предполагаемую поджигательницу ТРЦ

В Ростове задержали женщину по подозрению в поджоге ТРЦ «Орбита». Об этом пишет 1rnd.ru.

Предполагаемую виновницу пожара в ТРЦ задержали после анализа данных камер видеонаблюдения. Согласно этим данным, перед пожаром женщина запустила в помещении фейерверк, снимая свои действия на камеру мобильного телефона.

16 августа в торговом центре «Орбита» в Ростове-на-Дону произошел пожар, посетители были эвакуированы. Возгорание произошло в магазине на третьем этаже. Всего из торгового центра были выведены 100 человек. Никто при случившемся не пострадал.

Пожар был ликвидирован спустя 14 минут. В тушении пожара принимали участие 38 человек и 10 единиц техники.

Утром 14 августа в Москве загорелся торговый центр (ТЦ) «Рио» на Ленинском проспекте. В пресс-службе ТЦ рассказали, что сразу после срабатывания датчиков в «Рио» была объявлена эвакуация сотрудников. При этом посетителей в комплексе не было, так как в момент возникновения пожара магазины еще не начали работать

Ранее ВСУ ударили по гипермаркету «Галактика» в Донецке.