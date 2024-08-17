Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростове задержали предполагаемую поджигательницу ТРЦ

1rnd.ru: в Ростове задержали женщину после запуска фейерверка в ТРЦ за поджог

close
100%
«Privet-Rostov.ru»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Privet-Rostov.ru»

В Ростове задержали женщину по подозрению в поджоге ТРЦ «Орбита». Об этом пишет 1rnd.ru.

Предполагаемую виновницу пожара в ТРЦ задержали после анализа данных камер видеонаблюдения. Согласно этим данным, перед пожаром женщина запустила в помещении фейерверк, снимая свои действия на камеру мобильного телефона.

16 августа в торговом центре «Орбита» в Ростове-на-Дону произошел пожар, посетители были эвакуированы. Возгорание произошло в магазине на третьем этаже. Всего из торгового центра были выведены 100 человек. Никто при случившемся не пострадал.

Пожар был ликвидирован спустя 14 минут. В тушении пожара принимали участие 38 человек и 10 единиц техники.

Утром 14 августа в Москве загорелся торговый центр (ТЦ) «Рио» на Ленинском проспекте. В пресс-службе ТЦ рассказали, что сразу после срабатывания датчиков в «Рио» была объявлена эвакуация сотрудников. При этом посетителей в комплексе не было, так как в момент возникновения пожара магазины еще не начали работать

Ранее ВСУ ударили по гипермаркету «Галактика» в Донецке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами