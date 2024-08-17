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Жителя Подольска отправили в колонию за госизмену

Суд Москвы приговорил россиянина Рылова к 6,5 года колонии по делу о госизмене

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Московский городской суд приговорил к 6,5 года колонии строгого режима 37-летнего жителя Подольска Михаила Рылова за статью УК РФ о государственной измене. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Процесс проходил в закрытом режиме.

По версии следствия, мужчина, который имеет проблемы со слухом, собирался нелегально выехать на Украину, чтобы вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Cначала россиянин обзавелся символикой РДК, связался с его представителями и какими-то жителями Брянской области, которые обещали перевезти его через границу. Он намеревался добраться до приграничного региона на поезде, но дважды переносил отъезд с Курского вокзала на более поздние сроки.

В последний раз Рылов пришел обменивать билет 21 октября 2023 года, но между ним и кассиром произошла словесная перепалка, в ситуацию вмешался полицейский, мужчину задержали. Последний получил административный арест на десять суток за хулиганство из-за нецензурных слов в адрес правоохранителя. После освобождения его задержали сотрудники ФСБ.

По данным «Коммерсанта», у Рылова проверили переписку в мессенджере Telegram, в результате чего и была выявлена его связь с РДК. Сам Рылов на заседании суда заявлял, что собирался на Украину, чтобы оттуда перебраться на заработки в Германию.

Однако суд эти аргументы не принял и признал россиянина виновным по ч. 2 ст. 30 и ст. 275 УК России (приготовление к измене родине, не доведенное до конца...). Мужчина проведет 6 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, еще его обязали выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, суд ограничил свободу обвиненного в течение двух лет после отбытия заключения.

Ранее россиянина арестовали за отправку Украине средств, добытых телефонными мошенниками.

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Обвинения в госизмене
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