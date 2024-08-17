Моторная лодка столкнулась с баржей на Енисее, один человек пропал без вести

На Красноярском водохранилище спасатели ищут капитана катера, который врезался в баржу, стоявшую на якоре. Об этом сообщает краевое управление УМВД.

Инцидент произошел утром 17 августа в акватории Красноярского водохранилища недалеко от поселка Хмельники. Катер на полном ходу врезался в баржу, стоявшую на якоре. В момент аварии на борту находились два человека, один из них смог выбраться из воды и добраться до берега. Второй мужчина, предположительно капитан судна, пока не найден.

По предварительной информации, ошибку мог допустить мужчина, управлявший катером, из-за тумана он не заметил баржу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на реке Северной в Красноярском крае произошло столкновение катера на воздушной подушке «Хивус» со скалой. На борту находилось пять человек, трое были ранены и доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Еще одного не удалось спасти.

Ранее в Петербурге на Неве столкнулись три туристических теплохода.