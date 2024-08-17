Руководство ЗАЭС оценило уровень радиации на станции

Директор ЗАЭС Юрий Черничук назвал нормальной радиационную обстановку на станции. С этим заявлением он выступил в эфире телеканала «Звезда».

«На данный момент нарушений условий безопасной эксплуатации на Запорожской АЭС не зафиксировано, персонал работает в штатном режиме. Радиационная обстановка на промплощадке находится в пределах нормы», — рассказал он.

Комментарий Черничука последовал после атаки на дорогу, по которой на станцию добирается персонал.

До этого администрация ЗАЭС допустила демонтаж пострадавшей во время предположительной атаки ВСУ градирни.

11 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по ЗАЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Загорелась градирня (охлаждающая башня) на станции, которая к тому моменту не функционировала.

Ранее дипломат РФ прокомментировал заявление МАГАТЭ по пожару на Запорожской АЭС.