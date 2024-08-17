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Пенсионер, над которым издевались солдаты ВСУ в Курской области, бежал из ДНР

Пропавший после издевательств ВСУ пенсионер из Суджи бежал под Курск из Макеевки

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Пенсионер Александр Григорьев, над которым в Курской области издевались украинские солдаты в форме СС, был беженцем из Макеевки (ДНР), он перебрался в российский регион в 2014 году. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, 73-летний пенсионер на своем участке занимался огородом и ухаживал за домашними птицами, пока 6 августа в Курскую область не пришли Вооруженные силы Украины.

Всю жизнь Григорьев работал шахтером под Донецком. Его жены не стало еще в 2012 году. В Гоголевке пенсионер жил с дочкой и зятем. По словам сельчан, мужчину все любили, он «добрый и хороший дедушка».

Пока о местонахождении Григорьева неизвестно.

16 августа в Telegram-каналах завирусился ролик, на котором украинские военные издеваются над 74-летним жителем Курской области. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящее на видео.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал пять 5 млн руб. за «поимку бандеровских недобитков», снявших видео с пожилым мужчиной.

Ранее житель Курской области рассказал, что бабушка спасла его от расстрела ВСУ.

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