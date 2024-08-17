Названа причина возбуждения уголовного дела против блогера Камикадзе Ди

Причиной возбуждения уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Иванова (признан в РФ иностранным агентом), более известного как Камикадзе Ди, о фейках о Вооруженных силах Российской Федерации стали его видеоролики на видеохостинге YouTube. Об этом говорится в обвинительном заключении, передает ТАСС.

Речь идет о двух видеороликах от 17 марта и 18 марта 2022 года.

17 августа адвокат Иванова заявил, что его подзащитный не признает вину по этому делу.

Слушания по делу проходят без участия Иванова, поскольку он находится за границей. Россиянину предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ — «Публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической, идеологической... ненависти или вражды».

Иванов переехал в Чехию в апреле 2017 года. Он известен своими критическими высказываниями в адрес российских властей и борьбой с накруткой дизлайков на YouTube. В сентябре 2022 года он был внесен в реестр иноагентов.

МВД объявило Камикадзе Ди в федеральный розыск в декабре 2022 года. 7 мая 2024-го суд в Москве заочно арестовал блогера по обвинению в распространении фейков о российской армии.

Ранее в Москве стримершу осудили на пять с половиной лет за фейки об армии.