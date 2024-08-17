Пенсионерка оформила кредиты на всю семью и отдала 6,1 млн рублей мошенникам

Жительница Красноярска оформила кредиты на всю семью, пытаясь заработать на инвестициях и лишилась более 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

С 57-летней женщиной по телефону связался неизвестный, он представился трейдером и предложил россиянке дополнительный заработок на инвестициях. Женщину попросили установить на мобильный приложение, через которое она создала личный кабинет.

Пользуясь доверчивостью своей жертвы, мошенники убедили ее отправить на якобы личный счет 300 тысяч рублей, деньги пенсионерка взяла в кредит. В течение месяца лже-трейдеры были на связи с потерпевшей, для увеличения объема «инвестиций», россиянка привлекла к делу 21-летнего сына, супруга и подругу, оформив на них кредиты. Вырученные суммы также оказались в руках обманщиков, общий ущерб составил 6,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Петербурге пожилая женщина лишилась накоплений, ответив на звонок мошенников. Аферисты убедили 74-летнюю пенсионерку в том, что ее накопления находятся под угрозой. Под давлением злоумышленников россиянка перевела на якобы безопасные счета 15,5 млн рублей.

Ранее мошенники испортили россиянке отпуск, выманив у нее 12 млн рублей.