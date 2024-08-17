Новосибирец с молотком избил посетителя цветочного магазина за отказ в рукопожатии

В Новосибирске мужчина, вооруженный молотком и ножом, напал на посетителя цветочного магазина за отказ пожать руку. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в цветочном павильоне, местный житель встречал свою девушку-флориста с работы, когда в торговую точку вошел мужчина, один из постоянных покупателей. Он протянул молодому человеку руку, когда тот отказался ее пожимать, набросился на него с кулаками. В руках у покупателя неожиданно оказался молоток, видео произошедшего публикует Telegram-канал «Моя Первомайка»

«Молоток этот у него был как-то закреплен за поясом вместе с ножом: нож выпал, а с молотком он накинулся на меня. Восемь раз ударил по позвоночнику и боку, четыре раза — по левой руке. И при этом он дико смеялся — было страшно», — рассказал пострадавший.

Одна из сотрудниц павильона смогла выхватить молоток у нападавшего, после чего злоумышленник скрылся. Пострадавший молодой человек обратился за медицинской помощью и написал заявление в полицию.

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