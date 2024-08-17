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Появились подробности о последствиях взрыва в Сергиевом Посаде

Взрыв в Сергиевом Посаде в 2023 году повредил более тысячи квартир и 64 дома

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МЧС России

В Сергиевом Посаде, произошедший в августе 2023 года, повредил более тысячи квартир, 64 частных дома, 43 нежилых объектов недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается в официальных судебных материалах, передает РИА Новости.

Также повреждены 278 машин, 11 административных зданий и социальных объектов.

9 августа на складе с пиротехникой на территории оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв с последующим возгоранием.

На следующий день Минздрав Московской области сообщил, что в результате полученных травм при ЧП в больнице остаются 14 человек, всего за помощью обратился 71 пострадавший.

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Следователи в качестве подозреваемого задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой произошло ЧП.

Ранее сообщалось, что взрыв в Сергиевом Посаде случился после просьбы водителя прикурить.

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