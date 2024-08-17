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Блогер Камикадзе Ди не признал вину по делу о фейках о ВС России

Адвокат: блогер Камикадзе Ди не признал вину по делу о фейках о ВС России

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kamikadze_dead/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер Дмитрий Иванов (признан в РФ иностранным агентом), более известный как Камикадзе Ди, не признает вину по делу о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщил его адвокат на заседании по рассмотрению дела по существу, передает ТАСС.

Слушания по делу проходят без участия Иванова, поскольку он находится за границей. Россиянину предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ — «Публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической, идеологической... ненависти или вражды».

Иванов переехал в Чехию в апреле 2017 года. Он известен своими критическими высказываниями в адрес российских властей и борьбой с накруткой дизлайков на YouTube. В сентябре 2022 года он был внесен в реестр иноагентов.

7 мая МВД объявило Камикадзе Ди в федеральный розыск в декабре 2022 года. Тверской суд заочно арестовал блогера по обвинению, предусмотренному частью 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса — за распространение фейков о российской армии.

Ранее в Москве стримершу осудили на пять с половиной лет за фейки об армии.

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