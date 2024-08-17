Синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон

Бархатный сезон на юге европейской части России продлится долго. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По расчетам специалиста, до середины октября температура воздуха будет комфортная — в среднем до +22℃. В начале сентября температура будет составлять +26℃, что соответствует бархатному сезону, когда нет жары и температура воды комфортная.
По его словам, Черное море очень теплое и в начале сентября температура воды составит +26℃. Он объяснил, что это благодаря тому, что хорошо прогрелся деятельный слой океана (слой вод океана, который находится в контакте с атмосферой).
По его словам, температура воды в Черном море в ближайшее время будет сохраняться на уровне +26-28℃. Температура воздуха превышает климатическую норму на 1-1,5 градуса и составляет 28-33 градуса, заключил Вильфанд.
До этого синоптик говорил, что сильная жара с температурой +32-38℃ ожидает Иркутскую область и Туву в ближайшие дни.
Ранее жителей и гостей Сочи предупредили о смерче.