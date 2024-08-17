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Синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон

Синоптик Вильфанд: бархатный сезон на юге европейской части РФ будет длительным

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engineervoshkin/Shutterstock/FOTODOM

Бархатный сезон на юге европейской части России продлится долго. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По расчетам специалиста, до середины октября температура воздуха будет комфортная — в среднем до +22℃. В начале сентября температура будет составлять +26℃, что соответствует бархатному сезону, когда нет жары и температура воды комфортная.

По его словам, Черное море очень теплое и в начале сентября температура воды составит +26℃. Он объяснил, что это благодаря тому, что хорошо прогрелся деятельный слой океана (слой вод океана, который находится в контакте с атмосферой).

По его словам, температура воды в Черном море в ближайшее время будет сохраняться на уровне +26-28℃. Температура воздуха превышает климатическую норму на 1-1,5 градуса и составляет 28-33 градуса, заключил Вильфанд.

До этого синоптик говорил, что сильная жара с температурой +32-38℃ ожидает Иркутскую область и Туву в ближайшие дни.

Ранее жителей и гостей Сочи предупредили о смерче.

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