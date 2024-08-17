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В Ижевске таксиста обвинили в изнасиловании двух девочек

В Удмуртии таксиста подозревают в изнасиловании двух девочек

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Shutterstock

В Удмуртии следователи устанавливают обстоятельства преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В изнасиловании двух школьниц подозревают таксиста-иностранца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 26-летний уроженец Таджикистана на арендованной машине неофициально оказывал услуги такси, находя пассажиров через соцсеть. В декабре 2023 года и в июне 2024 года злоумышленник изнасиловал двух девочек 14-ти и 16-ти лет.

Когда о произошедшем стало известно, было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали, он заключен под стражу. Установлено, что мужчина имел запрет на въезд в Россию до 2028 года, однако продолжал нелегально проживать в Ижевске.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге водителя такси подозревают в сексуальном насилии над нетрезвой пассажиркой. Девушка вместе с подругой добиралась домой из бара на такси, когда одна из пассажирок вышла, шофер потребовал оплатить поездку, девушка попыталась совершить перевод и не смогла — у нее сел телефон, тогда мужчина набросился на нее и изнасиловал, после чего отпустил домой.

Ранее девушка попала в больницу с разрывом половых органов после поездки на попутке в Ленобласти.

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