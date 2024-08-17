В Ставрополе 10-летний мальчик проломил голову, играя на стройке

СК проверит обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на строительном объекте в Ставрополе. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

Инцидент произошел на строительной площадке вблизи ЖК «Южные ворота», по данным местных СМИ, 10-летний мальчик играл на стройке вместе с другом. Мальчик оступился и упал с высоты.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое, у ребенка контузия мозга тяжелой степени и перелом основания черепа. Местные жители уже неоднократно жаловались на то, что стройку облюбовали подростки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход доследственной проверки контролирует глава СК России Александр Бастрыкин.

До этого сообщалось, что в Краснодаре семилетний мальчик упал с третьего этажа заброшенной постройки. Как рассказали друзья пострадавшего, они играли в футбол, мальчик наклонился с края бетонной плиты, у него закружилась голова, ребенок сорвался вниз с высоты третьего этажа. С многочисленными травмами школьника доставили в детскую больницу.

Ранее пятиклассника с разрывом печени госпитализировали после падения с крыши заброшки.