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В Ставрополе 10-летний мальчик проломил голову, играя на стройке

В Ставрополе школьник упал со строящегося здания и получил травму головы

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Павел Лисицын/РИА Новости

СК проверит обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на строительном объекте в Ставрополе. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

Инцидент произошел на строительной площадке вблизи ЖК «Южные ворота», по данным местных СМИ, 10-летний мальчик играл на стройке вместе с другом. Мальчик оступился и упал с высоты.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое, у ребенка контузия мозга тяжелой степени и перелом основания черепа. Местные жители уже неоднократно жаловались на то, что стройку облюбовали подростки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход доследственной проверки контролирует глава СК России Александр Бастрыкин.

До этого сообщалось, что в Краснодаре семилетний мальчик упал с третьего этажа заброшенной постройки. Как рассказали друзья пострадавшего, они играли в футбол, мальчик наклонился с края бетонной плиты, у него закружилась голова, ребенок сорвался вниз с высоты третьего этажа. С многочисленными травмами школьника доставили в детскую больницу.

Ранее пятиклассника с разрывом печени госпитализировали после падения с крыши заброшки.

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