Водоснабжение восстановили во Владивостоке

Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение, нарушенное 16 августа из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщил Приморский водоканал в Telegram.

«В 13:30 (06:30 мск) водоснабжение восстановлено по всем адресам города Владивостока», — говорится в сообщении.

На водных насосных станциях «Голдобина» и «Некрасовская» электроснабжение было восстановлено в 5:00 по местному времени.

Массовое отключение электроэнергии зафиксировали в Приморском крае накануне. Проблемы с электричеством затронули Владивосток, Артем, Находку и другие населенные пункты.

Во время аварии было остановлено движение поездов и нарушено водоснабжение. Причиной произошедшего назвали замыкание на Лучегорской ГРЭС.

К 7:00 по местному времени подача электроэнергии была полностью восстановлена.

Ранее эксперт назвал главную проблему энергосистемы Приморья.