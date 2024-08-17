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Водоснабжение восстановили во Владивостоке

Приморский водоканал: во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение

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Depositphotos

Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение, нарушенное 16 августа из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщил Приморский водоканал в Telegram.

«В 13:30 (06:30 мск) водоснабжение восстановлено по всем адресам города Владивостока», — говорится в сообщении.

На водных насосных станциях «Голдобина» и «Некрасовская» электроснабжение было восстановлено в 5:00 по местному времени.

Массовое отключение электроэнергии зафиксировали в Приморском крае накануне. Проблемы с электричеством затронули Владивосток, Артем, Находку и другие населенные пункты.

Во время аварии было остановлено движение поездов и нарушено водоснабжение. Причиной произошедшего назвали замыкание на Лучегорской ГРЭС.

К 7:00 по местному времени подача электроэнергии была полностью восстановлена.

Ранее эксперт назвал главную проблему энергосистемы Приморья.

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