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Сильная жара ждет некоторые регионы России в ближайшие дни

Вильфанд предупредил Южную Сибирь о жаре в 32-38 градусов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сильная жара с температурой 32-38 градусов ожидает Иркутскую область и Туву в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы, максимальное значение может составить 38 градусов. В Иркутской области аналогичная ситуация, на 6-11 градусов температура выше нормы, с субботы по вторник там будет 27-32 градуса», — заявил Вильфанд.

В Сибири жаркая погода ожидается в Хакасии, Красноярском крае, Забайкальском крае, на Алтае и Бурятии.

Метеоролог добавил, что жаркая погода ожидается также и в Европейской части России — на шесть градусов выше нормы погода будет в Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях. Температура составит от 30 до 36 градусов тепла.

До этого Роман Вильфанд предупредил, что в регионах Дальнего Востока не прекращаются сильные дожди, они будут продолжаться и на следующей неделе.

Ранее жителей и гостей Сочи предупредили о смерче.

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