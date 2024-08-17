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В большей части Владивостока восстановили водоснабжение

«Примводоканал»: водоснабжение восстановлено в большей части Владивостока

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Татьяна Меель/РИА Новости

Водоснабжение восстановили в большей части Владивостока, полностью подать воду в городе планируют в ближайшее время. Об этом сообщает «Примводоканал» в Telegram-канале.

«Большая часть адресов (во Владивостоке — «Газета.Ru») уже обеспечены холодным водоснабжением... Ориентировочно вода поступит жителям в квартиры в районах Некрасовская и Чуркин к 12.00 (5.00 по московскому времени — «Газета.Ru»)», - говорится в сообщении.

В «Примводоканале» добавили, что на водных насосных станциях «Голдобина» и «Некрасовская» электроснабжение было восстановлено 17 августа в 5.00 (22.00 мск).

16 августа в Приморском крае зафиксировали массовое отключение электроэнергии. Проблемы с электричеством затронули Владивосток, Артем, а также Находку и другие населенные пункты. Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания.

Сообщалось также, что было нарушено водоснабжение в связи с массовым отключением электроэнергии, его обещают восстановить после подачи электроэнергии на насосы.

Ранее эксперт назвал главную проблему энергосистемы Приморья.

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