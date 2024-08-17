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Синоптик предупредил о подтоплениях на Дальнем Востоке

Вильфанд: дожди на Дальнем Востоке будут продолжаться

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Данил Годлевский/РИА «Новости»

В регионах Дальнего Востока не прекращаются сильные дожди, они будут продолжаться и на следующей неделе. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«19 и 20 числа в Приморском крае прогнозируются порывистый ветер и очень сильные дожди, они будут как продолжительные, так и в виде интенсивных ливней», — рассказал он.

Вильфанд добавил, что в результате осадков ожидается подъем уровня воды в реках до одного метра. Научный руководитель Гидрометцентра России также сообщил, что прогнозируется подтопление пониженных территорий в Приморском крае.

Метеоролог отметил, что в Амурской области, а также в Забайкальском и Хабаровском краях тоже пройдут дожди. Они будут продолжаться до следующей недели. Вильфанд отметил, что в Забайкалье на реке Онон также ожидается достижение критической отметки.

До этого Вильфанд предсказал интенсивные осадки в четырех регионах России. Он предупредил о возможности выхода из берегов рек в Свердловской области и Татарстане, где ожидаются продолжительные осадки. Кроме того, прогнозируется смена жаркой погоды в Бурятии на сильные дожди и ветер скоростью 24 метра в секунду.

Ранее жителей и гостей Сочи предупредили о смерче.

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