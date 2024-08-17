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В Приморье полностью восстановили подачу электроэнергии

ДРСК: в Приморье полностью восстановлено эдектроснабжение.

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Anna Voitenko/Reuters

В Приморском крае полностью восстановлена подача электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) в Telegram-канале.

«Энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями работали в течение ночи и постепенно подключали к электроснабжению оставшуюся часть потребителей», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что по состоянию на 06:58 часов утра (23:58 16 августа мск) все потребители подключены. Сейчас электросетевой комплекс Приморья работает в штатном режиме.

До этого глава региона Олег Кожемяко сообщал о почти полном восстановлении электроснабжения в Приморье.

Губернатор обращался к гражданам с просьбой сообщать об отключениях в комментариях, чтобы власти региона могли оперативно передавать информацию профильным специалистам, чтобы те, в свою очередь, оперативно устраняли проблемы.

Ранее эксперт назвал главную проблему энергосистемы Приморья.

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