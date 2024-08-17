Электроснабжение в Приморье почти полностью восстановлено

Бригады электриков почти полностью восстановили электроснабжение в Приморском крае. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

«За ночь бригады энергетиков подключили к электроэнергии практически все объекты. Остаются точечные отключения», — сообщил глава региона.

Губернатор обратился к гражданам с просьбой сообщать об отключениях в комментариях, чтобы власти региона могли оперативно передавать информацию профильным специалистам, чтобы те, в свою очередь, оперативно устраняли проблемы.

16 августа в Приморском крае зафиксировали массовое отключение электроэнергии. Проблемы с электричеством затронули Владивосток, Артем, а также Находку и другие населенные пункты. Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания.

Позже Telegram-канал «Newsbox24.tv» опубликовал видеозапись с кадрами аварии на Лучегорской ГРЭС, которая вызвала проблемы в электроснабжении граждан.

Ранее жительница Владивостока рассказала о ситуации в городе без электричества.