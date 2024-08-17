Названа цифра эвакуированных за сутки граждан из приграничья Курской области

Более двух тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области за сутки. Об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.

«По распоряжению врио губернатора Алексея Смирнова продолжаются работы по эвакуации людей из приграничных районов. За сутки из приграничных районов выехали 2 143 человека. Из них организованным порядком — 325», — рассказала пресс-секретарь.

Толмачева добавила, что в 19 регионах страны работают 153 пункта временного размещения. В них размещены свыше 10 тысяч человек, в том числе около трех тысяч детей. Пресс-секретарь врио губернатора Курской области указала, что в регионе открыто 79 пунктов временного размещения, в которых находятся семь тысяч человек.

По данным ТАСС, за сутки в Курскую область от МЧС РФ поступило 13 колонн с гуманитарным грузом. Их общий вес составил порядка 360 тонн. По линии Народного фронта регион с начала массированных атак Вооруженных сил Украины принял около 495 тонн гуманитарного груза.

До этого сообщалось, что украинские бойцы обстреливают автомобили, на которых эвакуируют население из Суджанского района Курской области. Людей вывозят в бронированных инкассаторских автомобилях.

Ранее военные ВСУ начали покидать Курскую область под видом мирных жителей.