Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии осудили телефонного хулигана, «минировавшего» самолеты

Суд признал пассажира самолета виновным в ложном сообщении о подготовке взрыва

close
100%
Shutterstock

Уфимский районный суд признал пассажира самолета виновным в ложном сообщении о подготовке взрыва на борту лайнера. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан в Telegram-канале.

«Бортпроводница авиакомпании предложила подсудимому свою помощь в размещение рюкзака, на что последний ответил: «Осторожно, может там взрывчатка» и посмеялся, то есть заявил заведомо ложное сообщение о нахождении взрывного устройства (взрывчатого вещества) в имеющемся при нем рюкзаке, осознавая, что его заявление не соответствует действительности», — сообщили в суде.

В результате этой «шутки» самолет был возвращен на стоянку, на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов, которые задержали пассажира и обыскали самолет.

Суд назначил наказания в виде штрафа 200 тыс. руб в доход государства, при этом приговор пока не вступил в законную силу.

До этого россиянина оштрафовали на 200 тыс. рублей за шутку о бомбе в рюкзаке.

Ранее хабаровчанин получил пять лет колонии за то, что 18 раз «минировал» аэропорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами