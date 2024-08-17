Эксперт рассказала о секретах, как правильно отвечать, когда на вас повышают голос

Если начальник начинает на вас кричать, что-то от вас требует, он недоволен результатом вашей работы и жаждет возмездия, важно сохранить эмоциональное равновесие. Тренер по голосу и речи Седа Каспарова рассказала «Газете.Ru», как реагировать в таких случаях, чтобы вернуться к диалогу в спокойном тоне.

«Когда на человека громко кричат, он начинает нервничать, зажиматься, мысленно представлять себя в другом месте. Это базовая реакция нашего тела. Вариант «бежать и больше не общаться» не всегда возможен. Катализатором такой бурной реакции могли послужить ваши просчеты, вам хочется сохранить отношения или место работы», — объяснила она.

Первый шаг — самый сложный: не вовлекайтесь в происходящее эмоционально. Не зажимайтесь испуганно и не превращайтесь в такого же агрессора-крикуна.

«Первым делом выдохните, стабилизируйте свое состояние, установите визуальный контакт с человеком, выдержите его первый натиск — и начинайте возвращаться к диалогу. Обозначьте, что ситуация возникла. Не стоит делать вид, что все хорошо и ничего необычного не происходит. Вначале дайте собеседнику возможность выпустить пар. Затем начните разговор с фраз вроде: «Мне нужно понять, что произошло. Когда вы повышаете голос, я сложно воспринимаю информацию». То есть, с языка эмоций переходите на язык фактов», — рассказала эксперт.

Посмотрите на ситуацию глазами собеседника. Все мы считаем себя самыми правыми. Так же думает и наш оппонент. Попробуйте поставить себя на его место: «Я могу представить, как неприятно было вам оказаться в этой ситуации», «Я понимаю, что это огромная ответственность. Давайте искать решение». Ваша включенность снимет один из факторов напряжения. Как бы ни было страшно и тревожно, вдохнули-выдохнули — и входим в диалог.

«Смените минус на плюс и постарайтесь извлечь максимум опыта и, возможно, даже выгоды из сложившегося конфликта или ошибки. Извлекайте уроки из ситуации. Признайте ошибки и предложите варианты решений, подчеркивая возможные плюсы: «Если мы сделаем так, это может улучшить лояльность клиентов». Такой подход важен как минимум для того, чтобы ваш оппонент — руководитель или клиент — понял, что вы не пытаетесь снять с себя ответственность. Остыв, он может оценить вашу ответственность, стрессоустойчивость и умение искать выход из сложных ситуаций», — отметила Каспарова.

Людей, бурно реагирующих на ситуации, каждый из нас может найти в своей окружении. Если человек постоянно вспыхивает как спичка и не настроен на диалог, тут поможет только смена места работы или разъезд/разрыв отношений.

«Но если потенциально с человеком можно договориться и это ситуативная вспышка, все решаемо. Все мы время от времени не в силах сдержать эмоции. Важно научиться сбрасывать пар экологично и уметь договариваться даже в такой момент», — резюмировала она.

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