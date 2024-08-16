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Женщина поделилась заказанной едой с друзьями и попала за решетку

В США задержали женщину, которая поделилась с друзьями обедом в ресторане

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Reuters

Жительница Иллинойса была арестована после того, как поделилась с друзьями блюдом в ресторане быстрого питания, сообщает Daily Mail.

В начале августа 28-летняя Шонеша Коббс из Чикаго пришла в ресторан Applebee's, чтобы попробовать куриные крылышки и креветки в рамках специального предложения. Согласно акции, каждый клиент заведения может получить неограниченное количество закусок за $15,99 (1430 рублей), но съесть их должен в одиночку. Однако Коббс предложила блюдо своим спутникам, надеясь обмануть систему. Это заметили сотрудники ресторана.

Менеджер объяснил гостям, что теперь каждый из них должен заплатить указанную сумму, но компания отказалась. Тогда на место были вызваны полицейские. Коббс заявила, что условия акции были невнятно изложены, что и привело к недопониманию из-за счета. Но правоохранители указали девушке на это уточнение, напечатанное жирным шрифтом в меню.

В результате Коббс, спровоцировавшая конфликт, была арестована и доставлена в окружную тюрьму. Ей предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Как сообщается, позднее друг американки вернулся в ресторан и полностью закрыл счет.

Ранее мужчина не захотел оплачивать счет и открыл стрельбу в ресторане в Москве.

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