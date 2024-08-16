Суд оштрафовал аниматора Мунтяна за нарушение закона об иноагентах

Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хорошевский суд Москвы выписал штраф на 40 тысяч рублей основателю анимационной студии Toonbox и создателю мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павлу Мунтяну (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение закона о деятельности иноагентов. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Мунтяну назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Протокол, как отмечается, составлен из-за того, что мультипликатор не отчитался о своей деятельности, как того требует российское законодательство.

В марте Мунтяна также оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на публикации в соцсети.

В феврале 2023 года Мунтяна заочно арестовали. В конце декабря того же года стало известно об объявлении в розыск мультипликатора. Поводом стал пост в его соцсетях.

Ранее Сергея «Паука» Троицкого оштрафовали на 500 рублей.