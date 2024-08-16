Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд наказал жителя Волгограда, из-за которого молодые люди отравились наркотиками

Волгоградца осудили за склонение новых знакомых к употреблению наркотиков

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В Волгограде огласили приговор мужчине, который склонил пару к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В январе 27-летний фигурант уголовного дела познакомился в одной из кальянных в центре города с 18-летними юношей и девушкой. Когда он предложил новым знакомым попробовать наркотики, те согласились.

В результате токсического действия метадона у молодых людей развилась выраженная интоксикация, несовместимая с жизнью. Спасти их не успели.

На волгоградца завели уголовное дело по двум статьям. Подсудимый лишь частично признал вину и был приговорен к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он, как уточняется, будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее четырехлетний мальчик впал в кому, съев булку с наркотиком, которую принес домой отец.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами