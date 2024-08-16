Суд наказал жителя Волгограда, из-за которого молодые люди отравились наркотиками

В Волгограде огласили приговор мужчине, который склонил пару к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В январе 27-летний фигурант уголовного дела познакомился в одной из кальянных в центре города с 18-летними юношей и девушкой. Когда он предложил новым знакомым попробовать наркотики, те согласились.

В результате токсического действия метадона у молодых людей развилась выраженная интоксикация, несовместимая с жизнью. Спасти их не успели.

На волгоградца завели уголовное дело по двум статьям. Подсудимый лишь частично признал вину и был приговорен к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он, как уточняется, будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее четырехлетний мальчик впал в кому, съев булку с наркотиком, которую принес домой отец.