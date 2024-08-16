В ДНР раскрыли причину участившихся обстрелов региона со стороны ВСУ

В ДНР фиксируются участившиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре из-за неудач на фронте. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала »Россия 24».

«К сожалению, мы фиксируем именно активизацию противника по гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — отметил он.

По словам Пушилина, противник терпит «серьезный урон» на линии боевого соприкосновения. Глава ДНР напомнил, что практически еженедельно поступает информация от Минобороны РФ об освобождении населенных пунктов на территории республики. Он подчеркнул, что противник, когда терпит поражение на фронте, «старается отыграться» на мирных жителях.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что после обстрела торгового центра «Галактика» 11 человек находятся в состоянии различной тяжести. По его словам, ВСУ обстреляли ТЦ из артиллерии калибром 155 мм и с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее опубликовали новое видео, снятое у горящего после удара ВСУ ТЦ в Донецке.