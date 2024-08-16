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В Белгородской области закрыли въезд в ряд населенных пунктов

В Белгородской области 19 августа закроют въезд в пять населенных пунктов

С 19 августа в Белгородской области закрывается въезд в ряд населенных пунктов. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«В пять населенных пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество», — сказал он.

По словам чиновника, речь идет о селе Новостроевка-Вторая и поселках Совхозный, Доброполье и Казачок, расположенных в Грайворонском округе. Также вводится запрет на въезд в село Новопетровка в Валуйском округе.

«В Краснояружском районе — закрываем временно въезд в село Колотиловка, выплачиваем по 15 тыс. руб. каждому прописанному в селе жителю и надеемся на улучшение обстановки», — добавил губернатор.

15 августа в Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Минобороны РФ рассказали, кто проконтролирует усиление мер защиты Белгородской области.

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