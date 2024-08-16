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ВСУ атакуют автомобили, на которых эвакуируют жителей Суджанского района

Богачев: ВСУ стреляют по машинам, на которых эвакуируют жителей Курской области

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Телеграм-канал «Курская область»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают автомобили, на которых эвакуируют население из Суджанского района Курской области. Об этом сообщил ТАСС глава района Александр Богачев.

По его словам, людей вывозят в бронированных инкассаторских автомобилях.

«Но ВСУ активно стараются их уничтожить», — сказал он.

Богачев назвал сложной ситуацию в Суджанском районе. В периоды затишья представители власти и добровольцы возобновляют эвакуацию жителей, отметил он.

Глава района заявил, что всех желающих удалось вывезти, однако есть люди, которые отказываются покидать свои дома, несмотря на угрозу жизни. С ними проводятся беседы, их убеждают уехать, добавил Богачев.

16 августа сообщалось, что жительница приграничного района Курской области с первой группой инвалидности Ольга Коваль прошла шесть километров под обстрелами со стороны ВСУ, чтобы добраться в Суджу.

В пятницу Следственный комитет РФ завел уголовное дело о реабилитации нацизма после исчезновения 74-летнего пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ в Курской области. На распространенном в Telegram-каналах видеоролике украинские националисты в касках с символикой СС имитируют немецкий акцент и оскорбляют пенсионера.

Ранее военные ВСУ начали покидать Курскую область под видом мирных жителей.

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