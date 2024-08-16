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В российском регионе дети участников СВО получат выплату к 1 сентября

В Липецкой области дети бойцов СВО получат по 10 тысяч рублей к 1 сентября

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Shutterstock

В Липецкой области семьи участников специальной военной операции (СВО), в которых есть дети-школьники, получат по 10 тысяч рублей к 1 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, выплата будет предоставлена на каждого ребенка, проживающего и обучающегося в области.

Как уточнил чиновник, эта мера поддержки затронет семьи всех участников спецоперации, в том числе погибших.

Оформить выплату можно до 10 октября через платформу «Патронаж» или портал государственных услуг. Кураторы направят каждой семье подробную информацию и помогут получить эту меру поддержки, добавил Артамонов.

31 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременной выплаты для контрактников до 400 тыс. рублей. До 1 августа 2024 года размер выделяемых средств составлял 195 тыс. рублей.

После этого решение об увеличении выплат поддержали власти ряда регионов. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в регионе сумма выросла до 1,2 млн рублей. При этом в Тамбовской области размер льготы увеличили в четыре раза.

Ранее в России предложили новую «культурную» льготу для ветеранов СВО.

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