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В Курской области женщина с первой группой инвалидности прошла 6 км под обстрелами

РБК: жительница Курской области с инвалидностью преодолела 6 км под атакой ВСУ

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Жительница Курской области с первой группой инвалидности Ольга Коваль прошла шесть километров под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РБК.

По словам женщины, она находилась дома в день нападения ВСУ на Курскую область. Когда Суджанский район подвергся массированному обстрелу, то Коваль спустилась в подвал, где сидела без света, еды и воды. Она призналась, что испытывала голод и страдала от боли в теле и высокого давления.

Коваль сообщила, что в какой-то момент удар пришелся по ее дому, в результате чего летняя кухня и погреб были разрушены.

«Они (солдаты ВСУ. — Прим. ред.) по окнам стреляли. Они все растаскивали», — сказала местная жительница.

Чтобы спасти свою жизнь, Коваль выбралась из подвала и прошла в рваной одежде и шлепках шесть километров до Суджи. В городе ее приютила подруга, а потом женщина перебралась в палаточный лагерь, а оттуда в пункт временного размещения.

15 августа в сети появились кадры издевательств украинских солдат над 74-летним Александром Гусаровым из Курской области. Его дочь сообщила, что не видела отца с 6 августа. На фоне продолжающихся боевых действий в регионе действуют эвакуационные и координационные службы, которые обеспечивают поддержку и помощь пострадавшим. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что военные ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей.

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