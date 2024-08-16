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Гутерриш призвал обеспечить гуманитарные паузы в Газе

Гутерриш призвал обеспечить гуманитарные паузы в Газе для вакцинации

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в секторе Газа сделать гуманитарные паузы для проведения вакцинации от полиомиелита. Его слова приводит ТАСС.

«Я призываю все стороны немедленно предоставить конкретные гарантии, гарантирующие обеспечение гуманитарной паузы», — сказал он.

По его словам, для проведения вакцинации от полиомиелита «необходим мир и немедленное гуманитарное прекращение огня».

До этого Гутерриш осудил ракетный удар израильских войск по школе «Эт-Табиин», которая находится в секторе Газа. В офисе Гутерриша назвали «устрашающей» атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на образовательное учреждение в палестинском анклаве. По информации ООН, сейчас школа «Эт-Табиин» выполняет роль убежища для сотен семей. Представители генсека добавили, что руководитель всемирной организации «приветствует посреднические усилия» США по возобновлению переговоров между Израилем и палестинским радикальным Стало известно о результатах переговоров по Газе в Дохе
движением ХАМАС.

Ранее стало известно о результатах переговоров по Газе в Дохе.

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