Гутерриш призвал обеспечить гуманитарные паузы в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в секторе Газа сделать гуманитарные паузы для проведения вакцинации от полиомиелита. Его слова приводит ТАСС.

«Я призываю все стороны немедленно предоставить конкретные гарантии, гарантирующие обеспечение гуманитарной паузы», — сказал он.

По его словам, для проведения вакцинации от полиомиелита «необходим мир и немедленное гуманитарное прекращение огня».

До этого Гутерриш осудил ракетный удар израильских войск по школе «Эт-Табиин», которая находится в секторе Газа. В офисе Гутерриша назвали «устрашающей» атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на образовательное учреждение в палестинском анклаве. По информации ООН, сейчас школа «Эт-Табиин» выполняет роль убежища для сотен семей. Представители генсека добавили, что руководитель всемирной организации «приветствует посреднические усилия» США по возобновлению переговоров между Израилем и палестинским радикальным Стало известно о результатах переговоров по Газе в Дохе

движением ХАМАС.

Ранее стало известно о результатах переговоров по Газе в Дохе.