Украинские пограничники задержали уклонистов при попытке сбежать в Молдавию

Трое украинцев призывного возраста пытались попасть в Молдавию через поле подсолнухов, но были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, такой маршрут молодые люди узнали в анонимном Telegram-канале, заплатив информаторам по тысяче долларов. Они договорились, что выплатят еще 6,5 тысяч в случае успешного побега в соседнюю страну.

В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях.

6 августа сообщалось, что 16 мужчин, уклоняющихся от мобилизации в Вооруженные силы Украины, пытались покинуть страну под видом мяса крупного рогатого скота в рефрижераторе.

27 июля на Украине мужчина попытался переплыть Дунай на подводном скутере и попасть в Румынию, чтобы скрыться от мобилизации. Сообразительного, но неудачливого пловца задержали украинские пограничники.

До этого украинским пограничникам в Закарпатье пришлось применить оружие, чтобы задержать четырех уклонистов, которые пытались переплыть реку Тису на надувных кругах.

Ранее сообщалось, что с Украины каждый день пытаются сбежать «пять бригад» уклонистов.