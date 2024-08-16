«Хозяйка немного не в себе»: в Мытищах женщина заперла собаку в машине на несколько дней

В подмосковных Мытищах жители обнаружили собаку, которая в течение нескольких дней была заперта в автомобиле. Об этом сообщает портал «Страсти».

Как рассказали местные жители, машина, в которой как минимум двое суток просидел пес, припаркована около дома №6 на Стрелковой улице в Мытищах. Волонтеры, подключившиеся к ситуации, говорят, что им удалось разыскать владелицу животного.

В конце концов женщина появилась на парковке и освободила питомца, однако у зоозащитников нет уверенности в том, что инцидент не повторится.

«Хозяйка вернулась. Она немного не в себе. Она ее походу оставляет в машине на день и ночью забирает», — утверждает волонтер по имени Лана.

Грозит ли владелице собаки какое-либо наказание, пока неизвестно. В полиции ситуацию не комментировали.

Ранее в США пожарные спасли из запертой машины щенка и взяли его к себе на работу.