ТАСС: часть Глушковского района отрезана от эвакуации наземным способом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.

«Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», — сказал источник.

До этого советник врио губернатора региона Роман Алехин уточнил, что украинские военные также обстреляли мост в селе Званное Глушковского района.

По его данным, это говорит о том, что ВСУ перешли к реализации плана захвата этого участка по реке Сейм. Так как часть сел отрезана, эвакуировать мирное население теперь можно только по воде.

Для жителей Курской области дополнительно запустили поезда «Ласточка», чтобы обеспечить возможность выехать из региона. По словам министра транспорта РФ Романа Старовойта, проблем с билетами нет.

Ранее в Минздраве назвали число пострадавших в Курской области с 6 августа.