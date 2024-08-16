Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ТАСС: часть Глушковского района отрезана от эвакуации наземным способом

В Глушковском районе Курской области уничтожен мост через реку Сейм

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.

«Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», — сказал источник.

До этого советник врио губернатора региона Роман Алехин уточнил, что украинские военные также обстреляли мост в селе Званное Глушковского района.
По его данным, это говорит о том, что ВСУ перешли к реализации плана захвата этого участка по реке Сейм. Так как часть сел отрезана, эвакуировать мирное население теперь можно только по воде.

Для жителей Курской области дополнительно запустили поезда «Ласточка», чтобы обеспечить возможность выехать из региона. По словам министра транспорта РФ Романа Старовойта, проблем с билетами нет.

Ранее в Минздраве назвали число пострадавших в Курской области с 6 августа.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами