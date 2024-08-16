В ТЦ Ростова-на-Дону произошел пожар

В торговом центре «Орбита» в Ростове-на-Дону произошел пожар, посетители были эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главного управления МЧС России по Ростовской области.

«В 17:30 поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Орбита» на проспекте Королева, 10/4», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло в магазине на третьем этаже. Всего из торгового центра были эвакуированы 100 человек. Никто при случившемся не пострадал.

Пожар был ликвидирован спустя 14 минут. В тушении пожара принимали участие 38 человек и 10 единиц техники.

Утром 14 августа в Москве загорелся торговый центр (ТЦ) «Рио». Комплекс находится на Ленинском проспекте. В пресс-службе ТЦ рассказали, что сразу после срабатывания датчиков в «Рио» была объявлена эвакуация сотрудников. При этом посетителей в комплексе не было, так как в момент возникновения пожара магазины еще не начали работать.

Ранее в Московской области эвакуировали крупный торговый комплекс «Мега Химки».