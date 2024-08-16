Стали известны последствия удара ВСУ по больнице в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка, в результате чего были повреждены торговый центр «Галактика», жилые дома и Центральная городская больница №14. Снаряд попал по пищеблоку медучреждения, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР).

«В результате обстрела пострадал пищеблок. Он поврежден. Люди целы», — сообщил источник в республиканском минздраве.

16 августа министерство информировало, что число пострадавших в результате удара ВСУ по Петровскому району города Донецка выросло до 11. Среди них — 15-летний подросток, которого доставили в больницу.

В пятницу армия Украины обстреляла ТЦ «Галактика» на западе Донецка. После атаки в здании началось возгорание, площадь которого достигла 10 тыс. кв. м. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, удар был нанесен из артиллерии калибром 155 мм и с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее житель Донецка попросил Путина забрать всю Украину после удара ВСУ по ТЦ.