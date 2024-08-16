Неизвестные связали новозеландского дипломата и ограбили его квартиру в Париже

Новозеландского дипломата связали и избили в его доме центре Парижа, передает Le Parisien.

Инцидент произошел накануне вечером в 7-м округе французской столицы. По данным издания, бандиты ворвались в квартиру 34-летнего сотрудника посольства Новой Зеландии и связали хозяина, а затем ударили его по лицу прикладом.

В прокуратуре уточнили, что он не получил серьезных травм, но был доставлен в больницу. Злоумышленники похитили личные вещи дипломата, стоимость которых пока не установлена, и скрылись на автомобиле с поддельными номерными знаками.

На поиски грабителей были брошены значительные силы столичной полиции. Однако задержаний в связи с произошедшем правоохранители пока не произвели.

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