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Неизвестные связали новозеландского дипломата и ограбили его квартиру в Париже

В Париже грабители проникли в квартиру к дипломату из Новой Зеландии

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Новозеландского дипломата связали и избили в его доме центре Парижа, передает Le Parisien.

Инцидент произошел накануне вечером в 7-м округе французской столицы. По данным издания, бандиты ворвались в квартиру 34-летнего сотрудника посольства Новой Зеландии и связали хозяина, а затем ударили его по лицу прикладом.

В прокуратуре уточнили, что он не получил серьезных травм, но был доставлен в больницу. Злоумышленники похитили личные вещи дипломата, стоимость которых пока не установлена, и скрылись на автомобиле с поддельными номерными знаками.

На поиски грабителей были брошены значительные силы столичной полиции. Однако задержаний в связи с произошедшем правоохранители пока не произвели.

Ранее в Париже обокрали пятерых участников Олимпиады.

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